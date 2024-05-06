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Aracına malzeme yüklerken vurulmuştu: Olayın faili tutuklandı

İHA İHA
06.05.2024 15:48
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir kişiyi, aracına müzik aletleri taşıdığı sırada silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi’nde 4 Mayıs Cumartesi günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, hem esnaf hem de müzisyen olduğu öğrenilen M.T., park halindeki aracına müzik aletlerini yüklediği sırada C.K.’nin (31) silahlı saldırısına uğradı. M.T. bacağından yaralandı, şüpheli ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde bekleyen otomobilden inen C.K.’nin, müzik aletlerini hafif ticari araca taşıyan M.T.’nin yanına silahla koştuğu ve ateş açtıktan sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

OLAYIN FAİLİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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