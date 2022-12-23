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Araçlardan hırsızlık yaptı, izini kaybettirmek için mezarlıktan kaçtı

23.12.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da farklı adreslerden kapı kilitleri açık unutulmuş araçlardan teyp, tencere ve para çalan şüpheli saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki araçtan tencere ve para, aynı ilçenin 2 farklı mahallesinde de 2 araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarlarını değerlendirmeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, yapılan güvenlik kamerası çalışması sonrası şüphelinin Naim A., olduğunu belirledi.

HIRSIZLIK OLAYININ ARDINDAN KAÇIŞ YOLU İÇİN MEZARLIĞI KULLANDI

Olayla ilgili yaklaşık 40 saatlik kamera kaydı izleyen polis ekipleri, şüphelinin mezarlık yolunu kaçış güzergahı olarak kullandığını belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin sokaklarda gezerek araçların kapılarını kontrol ettiği ve açık bulduğu araçlardan teyp çaldığı, şahsın farklı bir adreste belirlediği bir araçtan ise tencere ve para çaldıktan sonra mezarlığa girerek izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor.

8 SUÇ KAYDI ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, yapılan güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheli Naim A., güzergah olarak belirlediği mezarlıkta yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen ve çeşitli suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Naim A., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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