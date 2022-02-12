Araçta tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçta tartıştığı kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Aşık Veysel Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta Hakkı Öz'ün (43) ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.A'nın ifadesinde, kendisini darbetmeye çalışan Hakkı Öz'ü ittirdiğini ancak nasıl öldüğünü bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Aşık Veysel Mahallesi'nde 10 Şubat'ta park halindeki hafif ticari aracın sürücü kapısı önünde boynuna emniyet kemeri takılı şekilde bulunan Hakkı Öz'ün (43) öldüğü belirlenmiş, B.A. gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz