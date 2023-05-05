YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aralarında 10 yıl hapis cezası olan 23 aranan şahıs yakalandı

Aralarında 10 yıl hapis cezası olan 23 aranan şahıs yakalandı

05.05.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde ’yunus’ olarak bilinen motosikletli polis timleri tarafından aralarında 10 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasının bulunduğu toplam 23 şahıs yakalandı.

Aralarında 10 yıl hapis cezası olan 23 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve ’yunus’ olarak bilinen motosikletli polis timi halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yunus ekiplerinin son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda; aralarında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 yıl 6 ay 25 gün ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan şahsılarında olduğu toplam 23 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan 2 şahıs uyuşturucu ticareti yaparken suç üstü olmak üzere toplam 4 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçirildi. 2 şahıs hırsızlık yaparken suçüstü yakalanırken, 2 adet de ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydınlı gençler umre yolcusuAydınlı gençler umre yolcusu
Tokat'ta çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 13 şüpheli yakalandıTokat'ta çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
Omurilik felci hastaları için geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST’te Türkiye birincisi oldularOmurilik felci hastaları için geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST’te Türkiye birincisi oldular
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 5 Mayıs Cuma

İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:09
Yatsı
21:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Cuma

Ece eczanesi
Soke
Senem eczanesi
Nazilli
Sahil eczanesi
Kusadasi
Ankara eczanesi
Didim
Büşra eczanesi
Efeler
Kozdibi eczanesi
Efeler
Güzel bozdoğan eczanesi
Bozdogan
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.