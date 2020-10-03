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Arama-kurtarma operasyonlarının vazgeçilmezleri hünerlerini sergiledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’de arama ve kurtarma operasyonlarında başarılı bir şekilde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma köpekleri, şehir merkezinde yaptıkları şov gösterisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı.Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kocaeli’de arama ve kurtarma operasyonlarında başarılı bir şekilde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma köpekleri, şehir merkezinde yaptıkları şov gösterisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi ve Kocaeli Jandarma Komutanlığının ortaklığında düzenlenen etkinlikte Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine ait özel maksatlı köpekler Kor, Sıtma ve Dev adlı köpekler, verilen komutlar eşliğinde özel bir gösteriye imza attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şov gösterisinde jandarma personelinin verdiği komutları harfiyen yerine getiren köpekler, izleyenlerin beğenisini kazandı. Eğitmenlerinin komutlarıyla kapalı kutuya saklanan bir çocuk, köpekler tarafından anında bulundu. Şovun devamında ise köpekler çok sayıda akrobasi içeren görevleri başarı ile yerine getirdi.
Köpeklerin yaptığı görevleri şaşkınlık içinde izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntülemeyi de ihmal etmedi. Gösteri için JAK ekiplerine teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyerek, “Hayvanlara sahip çıkalım istiyoruz. Onların bu dünyada bizim gibi yaşamaya hakları var. Haklarının korunmasına ihtiyacı var. Bu vesileyle 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında bugün bu güzel etkinliği düzenledik” dedi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:10
Akşam
18:47
Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Kandira
Alcan Eczanesi
Golcuk
Cankatar Eczanesi
Darica
Kocaeli Eczanesi
Izmit
Körfez Eczanesi
Korfez
Çağla Eczanesi
Cayirova
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