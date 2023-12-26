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Aranan şahısların yakalanma rekoru: 24 saatte 51 kişi

26.12.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 24 saat içinde polis ekiplerinin yoğun çabaları ve etkili denetimleri sonucunda aranan şahısların günlük yakalanma rekoru 49’dan 51’e çıkarıldı.

Aranan şahısların yakalanma rekoru: 24 saatte 51 kişi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlulara göz açtırmayarak her 28 dakikada bir aranan şahsı yakalayarak, Samsun’da 49 olan günlük yakalama rekorunu 51’e çıkardı. 25-26 Aralık tarihlerinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan denetimlerde hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanmak suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM-uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplam 51 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve 21 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

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