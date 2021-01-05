Aranması bulunan 404 şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nce 01 Kasım-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 142 bin 494 şahsın GBT kontrolü yapıldı, aranması bulunan 404 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü olarak Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2020 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 01 Kasım-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 142 bin 494 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 404 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi, 46 bin 243 adet araç kontrol edildi, 463 adet araca işlem yapıldı, 30 ruhsatsız tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 14 av tüfeği, 435 adet çeşitli çaplarda fişek, 219 adet kesici alet, 104 gram esrar maddesi, 1.059 gram sentetik kannabinoid, 40 gram metanfematin, 8 gram kokain, 17 adet extasy hap ve 4 bin 339 adet sentetik ecza gerica-lyrca hap ele geçirildi.

DEAŞ’tan 24 kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 33 olay meydana geldi. FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 8 şahıs hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dolayı işlem yapıldı, FETÖ/PDY “terör örgütünün propagandasını yapma” suçundan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgiler bulunan 24 şahıs hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan adli makamların talimatı doğrultusunda gerekli işlemler yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 13 adet 5607 sayılı Kanun’a muhalefet, 5 adet FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oma, 2 adet vergi kaçakçılığı, 2 adet tefecilik, 1 adet 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet, 1 adet 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, 1 adet resmi belgede sahtecilik ve 1 adet rüşvet suçu olmak üzere toplam 26 olay meydana geldi, 32 şahıs yakalandı. Bu olaylarda 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet şarjör, 56 şişe içki, 1.887 adet cinsel içerikli ürün, 47 bin 400 dal makaron, 34 kilo tütün, 10 adet cep telefonu, 154 adet tarihi eser, 50 şişe etil alkol, 2 bin 800 gram nargile tütünü, 1.230 adet TAPDK bandrolü, 116 adet alkol aroması, 10 bin 660 adet boş sigara kutusu, 1 adet çek yaprağı ele geçirildi. Ayrıca bu olaylar haricinde 2 bin 151 gram esrar, 76,91 gram kokain ve 4 adet sentetik ecza Narkotik Şube Müdürlüğü’ne, 10 adet tabanca fişeği ilgili polis merkezi amirliğine ve 54 kilogram tütün ile 5 bin 826 litre etil alkol 4733 S.K.M. idari işlem için ilgili polis merkezi amirliğine teslim edildi.