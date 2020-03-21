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Arapgir Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 21.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapılarak, korona virüs önlemleri konularına titizlikle uyulması istendi.Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Kaymakamı Mustafa Dilekli başkanlığında, Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı.Toplantıda, vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs önlemlerine riayet etmeleri istendi.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında, korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan söz konusu kararlara uyulması konusunda azami çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapılarak, korona virüs önlemleri konularına titizlikle uyulması istendi.
Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Kaymakamı Mustafa Dilekli başkanlığında, Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs önlemlerine riayet etmeleri istendi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında, korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan söz konusu kararlara uyulması konusunda azami çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

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