Arapgir’deki Kerem Aydınlar Fen Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

Malatya’nın Arapgir ilçesinde eğitim veren Kerem Aydınlar Fen Lisesi 2020-2021 öğretim yılı için yeni öğrencilerini bekliyor. 30 dönümlük alan üzerinde çeşitli sosyal tesisleri ile modern bir eğitim veren okul, 480 öğrenci kapasitesiyle bölgenin en dikkat çeken okulları arasında bulunuyor.

2009 yılında Arapgirli işadamı Mehmet Ali Aydınlar tarafından yaptırılan Kerem Aydınlar Fen Lisesi 16 derslik, 4 laboratuvar, spor salonu, kız ve erkek pansiyonu, yemekhane, müzik ve resim atölyesi, yabancı dil sınıfı, öğrencilerin düzenli çalışması için etüt salonları, yemekhanesi, reviri, 20 dairelik öğretmen lojmanı ve çevre düzenlemesi ile modern bir eğitim kompleksi olarak hizmet veriyor.

Her sene üniversiteye giriş sınavlarında dereceler kazanan mezunlarının çoğunlukla Türkiye’nin gözde üniversitelerinde tıp, mühendislik, diyetisyenlik, fizik tedavi, öğretmenlik, temel bilim eğitimi alarak sonrasında da başarılı meslek hayatları ile ülkemizdeki gençlere örnek olmalarıyla dikkat çeken okul eğitimde her sene başarıyı artırarak ülkemiz eğitimine önemli bir katkı sunuyor.

Başarılı eğitimi ile adından söz ettiren Kerem Aydınlar Fen Lisesi’nden mezun olan öğrenciler Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi’ni tercih etmeleri durumunda yüzde 50 burslu okuma imkanına sahip oluyor.

