Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

Bolu’da, kış şartları ve koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara verilen Arasta projesinde çalışmalar tekrar başladı.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde çalışmaların başladığı Gerede Arasta projesinde çalışmalar tekrar başladı. Gerede Belediyesi tarafından yapılan proje tamamlandığında içerisinde 12 adet dükkân, 6 adet ofis, 1adet kafeterya, 1 adet restoran, millet kıraathanesi, hanımlar lokali, yöresel ürün pazarı ve el sanatları ürün satış dükkânlarının yer alacağı proje bodrum artı 2 kat olup 2 bin 139 metre karelik bir inşaat alanına sahip olmuş olacak.

