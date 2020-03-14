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Arayıcı’dan 14 Mart mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkan Mehmet Ali Arayıcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "14 Mart’ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır" dedi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edildiğini, maçların seyircisiz oynandığını, ticaret hayatının durma önemli ölçüde durduğunu, insanların sokağa çıkmaktan, birbirine dokunmaktan korkar hale geldiğini belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, "Ancak hastaneler hala açık.

Arayıcı’dan 14 Mart mesajı

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkan Mehmet Ali Arayıcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "14 Mart’ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edildiğini, maçların seyircisiz oynandığını, ticaret hayatının durma önemli ölçüde durduğunu, insanların sokağa çıkmaktan, birbirine dokunmaktan korkar hale geldiğini belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, "Ancak hastaneler hala açık. Sağlık çalışanları öksürüğü, gribi, nezlesi, nefes darlığı da dahil olmak üzere her türlü hastaya dokunuyor, muayene ediyor, kalbini dinliyor. Her türlü zorluğa ve riske karşı görevini hakkıyla yapan sağlık çalışanları ne yazık ki, hak ettiği döner sermayeyi alamıyor" diye konuştu.

“En zor koşullarda görev başındayız”
Arayıcı, döner sermaye sistemindeki adaletsizlik başta olmak üzere, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılardan dolayı 14 Mart Tıp Bayramını bayram gibi kutlamaya hasret kaldığını vurgulayarak, "Ülkemizde gerek kamuda gerekse özel sektörde alın teri akıtan 1 milyondan fazla sağlık çalışanının, vatandaşın sıhhati, mutluluğu ve yaşam kalitesi standartlarını artırmak için gece gündüz çalıştığını belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Hemşiresinden doktoruna, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları; olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü koşulda da insanımızın imdadına en önde yetişerek yardım ellerini uzatmaktadırlar. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum nezdinde saygın bir yere sahiptirler” dedi.

"14 Mart Tıp Bayramına buruk kutlama"
14 Mart Tıp Bayramına hüzünle girdiklerini dile getiren Arayıcı, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de nispeten hissedilen Corona virüsü olayı için de aynı durum geçerlidir. Hizmet basamağının en tepesindeki sağlık çalışanından en altındaki sağlık emekçisine kadar, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarının tamamı, bu virüsle mücadele için adeta seferber olmuşlardır.
Sağlık çalışanları tüm bunlara rağmen bu yıl da ’Tıp Bayramı’ olarak kutladıkları 14 Mart’a hüzünle girmektedirler. Çünkü döner sermaye adaletsizliğinden şiddet korkusuna, ağır iş yükünden karşılığı alınamayan icap nöbetine, sözleşmeli istihdamından hizmetlilere memur kadrosu verilmemesine gibi pek çok temel sorun çözüme kavuşmuş değildir” diye konuştu.

“Sorunların altında ezilmek istemiyoruz”
Sağlık çalışanlarının sorunlar altında ezilmek istemediğini belirten Arayıcı, “Sağlık çalışanları; haklı olarak bu sorunlar altında artık ezilmek istemiyorlar, hak ettiklerinin karşılığını bir an önce almak istiyorlar. Bayramlarını bayram gibi kutlamak istiyorlar. Döktükleri alın teri ile verdikleri mücadeleyle bunu hak ediyorlar. Sağlık-Sen olarak, istendiği taktirde bu sorunların çözüme kavuşacağına inanıyoruz. O nedenle de yetkilileri adım atmaya, sağlık çalışanlarının sorunlarını ötelememeye davet ediyoruz. Unutmamak gerekir ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse, Türkiye çok daha fazla gülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, gerek özel yaşamlarında gerekse çalışma yaşamlarında huzur ve mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sabah
06:36
Öğle
12:45
İkindi
16:06
Akşam
18:44
Yatsı
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Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Ülkü Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
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