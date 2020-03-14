Arayıcı’dan 14 Mart mesajı

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkan Mehmet Ali Arayıcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "14 Mart’ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edildiğini, maçların seyircisiz oynandığını, ticaret hayatının durma önemli ölçüde durduğunu, insanların sokağa çıkmaktan, birbirine dokunmaktan korkar hale geldiğini belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, "Ancak hastaneler hala açık. Sağlık çalışanları öksürüğü, gribi, nezlesi, nefes darlığı da dahil olmak üzere her türlü hastaya dokunuyor, muayene ediyor, kalbini dinliyor. Her türlü zorluğa ve riske karşı görevini hakkıyla yapan sağlık çalışanları ne yazık ki, hak ettiği döner sermayeyi alamıyor" diye konuştu.

“En zor koşullarda görev başındayız”

Arayıcı, döner sermaye sistemindeki adaletsizlik başta olmak üzere, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılardan dolayı 14 Mart Tıp Bayramını bayram gibi kutlamaya hasret kaldığını vurgulayarak, "Ülkemizde gerek kamuda gerekse özel sektörde alın teri akıtan 1 milyondan fazla sağlık çalışanının, vatandaşın sıhhati, mutluluğu ve yaşam kalitesi standartlarını artırmak için gece gündüz çalıştığını belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Hemşiresinden doktoruna, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları; olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü koşulda da insanımızın imdadına en önde yetişerek yardım ellerini uzatmaktadırlar. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum nezdinde saygın bir yere sahiptirler” dedi.