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Arazöz takla attı: 3 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 21.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda arazözün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yarandı.Kaza Aydın-Karpuzlu karayolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda arazözün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yarandı.
Kaza Aydın-Karpuzlu karayolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 09 DT 492 plakalı yangın söndürme arazözü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yangın söndürme personeli ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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