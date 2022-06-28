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Arçelik, 2 şirketin hisselerinin alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile sözleşme imzaladı

28.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arçelik AŞ tarafından Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile hisse satın alma sözleşmesi imzalandığı, satın alım bedelinin yaklaşık 220 milyon avro olarak tahmin edildiği belirtildi

İSTANBUL (AA) - Arçelik AŞ tarafından Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile hisse satın alma sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Arçelik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 2 şirketin hisselerinin alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile sözleşme imzalanması duyuruldu.

Açıklamada, Arçelik AŞ tarafından Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğoliastan'da faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile hisse satın alma sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

İşlemin tamamlanmasının, sözleşmede yer alan yasal izinlerin alınması ile devam eden incelemelerde önemli olumsuz etkisi olabilecek bir konunun gündeme gelmemesi dahil kapanış koşullarına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapanış günü itibarıyla Arçelik, Indesit JSC ve Whirlpool LLC şirketlerinin paylarının tamamına doğrudan, bunların yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Whirlpool Kazakhstan LLP paylarına ise dolaylı olarak sahip olacaktır. Satın alıma konu şirketlerin Lipetsk'de soğutucu ile çamaşır makinesi üretimi yapılan toplamda 2,8 milyon adet kapasiteli üretim tesisleri ve yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunmaktadır. Satın alım bedeli, kapanış bilançosundaki maddi duran varlıklar, net işletme sermayesi gibi büyüklüklere dayalı olarak belirlenen üst sınırı aşmayacak olup şirketlerin mevcut finansal bilgileri esas alındığında ilgili üst sınır yaklaşık 220 milyon avro olarak tahmin edilmektedir.

Satın alım bedeli, kapanışı takip eden 10 yıl süreyle yıllık olarak hesaplanacaktır. Yıllık ödemeye esas tutarlar performansa bağlı olarak ve belirli yükümlülüklerin düşülmesi ile hesaplanacak, yasal izinler ile onaylara bağlı olmak üzere dağıtılabilir kaynakların bulunması ve yasal engellerin bulunmaması gibi koşullara tabi olarak tahakkuk ederek ödenecektir. 10'uncu yıl itibarıyla hesaplanan fakat henüz koşulların sağlanamaması nedeniyle tahakkuk etmemiş hisse alım bedeli, bu tutarla sınırlı olmak üzere ilave 5 yıl sürede koşulların oluşması halinde tahakkuk ederek ödenecektir."

Açıklamada, devralınan şirketler ile birlikte transfer olacak "Stinol" markasına ek olarak, "Indesit" ve "Hotpoint" grubu markalarının da devralınan şirketler tarafından Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da kullanılacağı, ilgili sözleşmelerin kapanışta imzalanmasının öngörüldüğü bildirildi.

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