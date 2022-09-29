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  4. Architecht’e 4 yeni genel müdür yardımcısı atandı

Architecht’e 4 yeni genel müdür yardımcısı atandı

29.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan finansal teknoloji şirketi Architecht, yeni dönemde Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grubu’nun önemli bir bölümünü bünyesine katarak çalışan sayısını 600’e yükseltti

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ve yurt dışında birçok banka ve finans kurumunun uçtan uca finansal teknoloji süreçlerini tasarlayan ve bankacılık sektörünün en önemli teknoloji sağlayıcılarından biri olan teknoloji şirketi Architecht büyümeye devam ediyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan finansal teknoloji şirketi Architecht, yeni dönemde Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grubu’nun önemli bir bölümünü bünyesine katarak çalışan sayısını 600’e yükseltti.

Genel Müdür Ökkeş Emin Balçiçek’in liderliğindeki Architecht’in Ana Bankacılık ve Yapay Zekadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Dr. Hadi , Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Ar-Ge Müdürü Zeynep Yasemin Tekşen Altaş, Sektör, Ürün ve Teslimattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Architecht Profesyonel Hizmetler Müdürü Yakup Çiçek, İK, Finans ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına ise Kuveyt Türk İnsan Kaynakları Müdürü Şule Hatun Avşaroğlu atandı.

Yeni dönemde Kuveyt Türk’ün tüm teknoloji ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacak olan Architecht, geliştirdiği dijital bankacılık platformu, yatırım bankacılığı platformu, tüketici ve tedarikçi finansman sistemi, açık bankacılık ve güvenlik ürünleriyle yurt içi ve yurt dışı finans sektörüne hizmet sunmaya tüm hızıyla devam edecek.

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