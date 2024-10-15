Arda Güler'e yine hayran kaldılar! İzlanda maçı sonrası İspanya basını onu konuşuyor... Şimdi Ancelotti düşünsün

A Milli Takım, İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek tarih yazdı. Karşılaşmanın en kritik anında 3. golü kaydeden milli yıldız Arda Güler, gösterdiği performansla yine parmak ısırttı. Genç yıldızın performansı, sadece ülkemizde değil dünyada da ses getirirken İspanyol basını Güler'i öve öve bitiremedi.

"TÜRKİYE'NİN KAHRAMANI"

Relevo, "Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor" derken, "Ve şimdiden Real Madrid'dekinden daha fazla dakikası var" başlığını atarak topu Carlo Ancelotti'ye attı.

Marca ise "Buzda dans ederek Türkiye'ye zaferi kazandırdı" diye yazdı.

"ARDA GÜLER PARLIYOR"

Estadio Deportivo'nun "Arda Güler parlıyor" başlığına ek olarak Real Madrid resmi sayfası da "Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı" paylaşımı yaptı.