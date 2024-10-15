Türkiye, İzlanda'da tarih yazdı! Hem övgü, hem eleştiri... "Ağırlığını sağır sultan duydu"

Türkiye A Millî Futbol Takımı, dün gece İzlanda'ya konuk oldu. Soğuk hava ve bozulan zemin nedeniyle ertelenmesi öngörülen mücadele öncesi saat 17.00'de zemini kontrol eden UEFA yetkilileri, karşılaşmanın oynanmasına karar verdi. 3. dakikada Oskarsson'un golüyle İzlanda maça adeta 1-0 önde başlarken, hepimiz adeta buz kestik. Ancak milliler, mücadeleyi hiç bırakmadı ve maçı çevirmeyi bildi. Goller İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Ay-yıldızlılar, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçın ardından spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi. Takım olarak ortaya konulan performanstan övgüyle bahsedilirken, eleştiri alan oyuncu da oldu.
"Abdülkerim iyi bir oyun kurucu stoper olsa da ağırlığı sağır sultanın duyduğu bir durum. Kerem Aktürkoğlu’nun İzlanda karşısındaki performansı Nihat Kahveci’nin EURO 2008’de Çek’lere gösterdiğinin aynısı gibiydi. Kaleciden kazandığı bir top sonrası attırdığı gol ve elbette kendinin ağlara gönderdiği jeneriklik gol olağanüstüydü."
"Derken Kerem'in inadı, Arda'nın takipçiliğiyle son darbeyi vurduk… Son darbeyi de Kerem vurdu… İzlanda'ya ilk kez hak ettiği dersi verdik… Ohhh be… Ohhh be… Ohhh be.. Lideriz, finallere kadar gideriz...."
"Tebrikler bizim Çocuklar! Hepinize 10 üzerinden 10 veriyorum! Takdirnameleriniz de altın kağıtlara yazılı! Bizim Çocuklar yeni bir çılgınlık daha üretti! Yıldızlar bir başka güzeldi dün gece İzlanda'nın dondurucu soğuğunda! İzlanda'dan Türkiye geçti! İzlanda'ya lider geldik! Lider dönüyoruz!"
"Milli Takım'ın mücadelesini ve oyununu çok beğendim. Topu bozuk zemine rağmen iyi dolaştırdık. Teknik kalitesi yüksek oyuncularımız var ama net bir santrfor eksikliğini dün bir kez daha hissettik. Böyle maçlarda topa sahip olup oyun inisiyatifi almak yetmiyor; takım savunmasını da iyi yapmanız gerekiyor. Nitekim dün takım savunmasında aksayınca kalemizde tehlikeler yaşadık ve bunun sonucunda iki gol gördük. Yediğimiz gollere rağmen moralimizi bozmadan oyun disiplinini korumamız milli takımımız adına çok büyük artı. İnançlı mücadelemiz sonunda galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduk"