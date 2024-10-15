Türkiye, İzlanda'da tarih yazdı! Hem övgü, hem eleştiri... "Ağırlığını sağır sultan duydu"

"SANTRAFORSUZ GALİBİYET" (Güntekin Onay/Hürriyet)

"Milli Takım'ın mücadelesini ve oyununu çok beğendim. Topu bozuk zemine rağmen iyi dolaştırdık. Teknik kalitesi yüksek oyuncularımız var ama net bir santrfor eksikliğini dün bir kez daha hissettik. Böyle maçlarda topa sahip olup oyun inisiyatifi almak yetmiyor; takım savunmasını da iyi yapmanız gerekiyor. Nitekim dün takım savunmasında aksayınca kalemizde tehlikeler yaşadık ve bunun sonucunda iki gol gördük. Yediğimiz gollere rağmen moralimizi bozmadan oyun disiplinini korumamız milli takımımız adına çok büyük artı. İnançlı mücadelemiz sonunda galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduk"