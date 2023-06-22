Arda Güler'i Real Madrid istiyor! Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle Mbappe ile forvette oynayacaklar...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.
Dün yapılan Ali Koç-Arda Güler zirvesinden bir sonuç çıkmadı. Arda Güler ve ailesini şimdilik ikna edemeyen Ali Koç'un genç oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı.
Arda Güler'in transfer olma isteğini dindirmek için Ali Koç'tan flaş bir teklif geldi. Real Madrid'in Arda'yı istediği ortaya çıkmasının ardından Ali Koç “Bonservisini verelim, 1 yıl kiralık olarak Fenerbahçe’de kal” teklifinde bulundu.
Önümüzdeki yıl PSG ile sözleşmesi biten Mbappe'nin Real Madrid ile ön protokol yaptığı öğrenilmişti. Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesi durumunda dünyaca ünlü yıldız ile birlikte oynayacağı ifade edildi.
Arda'nın maaşına astronomik bir şekilde zam yapacağı öğrenilen Ali Koç'un, yerliler arasında en çok kazanan ismi Arda Güler olarak belirleyecek. Arda cephesinden bu konuyla ilgili net cevap gelmezken, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.