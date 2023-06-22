Arda Güler'i Real Madrid istiyor! Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle Mbappe ile forvette oynayacaklar...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Dün yapılan Ali Koç-Arda Güler zirvesinden bir sonuç çıkmadı. Arda Güler ve ailesini şimdilik ikna edemeyen Ali Koç'un genç oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı.

"SATALIM AMA GERİ KİRALAYALIM"

Arda Güler'in transfer olma isteğini dindirmek için Ali Koç'tan flaş bir teklif geldi. Real Madrid'in Arda'yı istediği ortaya çıkmasının ardından Ali Koç “Bonservisini verelim, 1 yıl kiralık olarak Fenerbahçe’de kal” teklifinde bulundu.

REAL MADRID, MBAPPE'Yİ KADROSUNA KATACAK

Önümüzdeki yıl PSG ile sözleşmesi biten Mbappe'nin Real Madrid ile ön protokol yaptığı öğrenilmişti. Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesi durumunda dünyaca ünlü yıldız ile birlikte oynayacağı ifade edildi.

MAAŞINA ÇILGIN ZAM! EN ÇOK KAZANAN OLACAK

Arda'nın maaşına astronomik bir şekilde zam yapacağı öğrenilen Ali Koç'un, yerliler arasında en çok kazanan ismi Arda Güler olarak belirleyecek. Arda cephesinden bu konuyla ilgili net cevap gelmezken, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.



