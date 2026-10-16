Arda Güler ve Kylian Mbappe'den Zinedine Zidane paylaşımında gülümseten diyalog

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, kulübün ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane ile bir araya geldiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. Türk milli takımı antrenman formasıyla Zidane ile poz veren genç yıldızın bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, paylaşımın altına gelen bir yorum futbolseverlerin ilgisini çekti.

KYLIAN MBAPPE'DEN FOTOĞRAFA "TEŞEKKÜR" YORUMU

Karesinin arkasındaki isim olan Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe, Arda Güler'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Yorum bölümünde milli futbolcuya takılan Mbappe, İngilizce olarak "Fotoğrafı çeken için teşekkür yok mu?" anlamına gelen "no crédit for the photograph?" ifadesini yazarak fotoğrafı kendisinin çektiğini esprili bir dille hatırlattı.

ARDA GÜLER'DEN "ASİST" GÖNDERMESİ

Takım arkadaşının bu takılmasına anında yanıt veren Arda Güler, futbol sahalarına göndermede bulunan eğlenceli bir cevap verdi. Mbappe'nin yorumunun altına, "Bu sefer asist senden" yazan genç futbolcu, Fransız yıldızın fotoğrafı çekerek kendisine adeta saha dışında bir asist yaptığını ima etti.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Real Madrid'in iki süper yıldızı arasındaki bu samimi ve esprili diyalog, kısa süre içerisinde futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Binlerce taraftar tarafından beğenilen ve paylaşılan bu etkileşim, takım içerisindeki dostane ortamı ve Arda Güler'in yıldız isimlerle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.