Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Football Espana ve El Mundo Deportivo da Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavgaya yer ayırırken, Romanya, Fransa ve Ukrayna basınında da geniş yer buldu.
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