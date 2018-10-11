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Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'ın önceki gece şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, aynı zamanda Avrupa basınında da haber oldu.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Football Espana ve El Mundo Deportivo da Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavgaya yer ayırırken, Romanya, Fransa ve Ukrayna basınında da geniş yer buldu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

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Özelllikle Romanya basını, bir dönem Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın uzun süredir cezalı olduğu için forma giyemediği dönemde yaşamış olduğu bu olayı, Arda Turan'ın düşüşü olarak okuyucularına sundu.

Özelllikle Romanya basını, bir dönem Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın uzun süredir cezalı olduğu için forma giyemediği dönemde yaşamış olduğu bu olayı, Arda Turan'ın düşüşü olarak okuyucularına sundu.
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Arda Turan ise bu olayla ilgili yaptığı şu açıklamada bulunmuştu:

Arda Turan ise bu olayla ilgili yaptığı şu açıklamada bulunmuştu:
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"Bugün gazetelerde çıkan haberler ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim."

"Bugün gazetelerde çıkan haberler ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim."
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"İzin günümde arkadaşımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor."

"İzin günümde arkadaşımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor."
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"Basit bir tartışma yaşanmıştır."

"Basit bir tartışma yaşanmıştır."
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"Doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir."

"Doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir."
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"Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir."

"Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir."
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"Her iki tarafa da geçmiş olsun."

"Her iki tarafa da geçmiş olsun."
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Medipol Başakşehir arda turan Berkay Spor Toto Süper Lig

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