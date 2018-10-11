Arda Turan-Berkay kavgası Avrupa basınında

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Football Espana ve El Mundo Deportivo da Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavgaya yer ayırırken, Romanya, Fransa ve Ukrayna basınında da geniş yer buldu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

1 / 8 Özelllikle Romanya basını, bir dönem Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın uzun süredir cezalı olduğu için forma giyemediği dönemde yaşamış olduğu bu olayı, Arda Turan'ın düşüşü olarak okuyucularına sundu.

2 / 8 Arda Turan ise bu olayla ilgili yaptığı şu açıklamada bulunmuştu:

3 / 8 "Bugün gazetelerde çıkan haberler ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim."

4 / 8 "İzin günümde arkadaşımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor."

5 / 8 "Basit bir tartışma yaşanmıştır."

6 / 8 "Doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir."

7 / 8 "Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir."