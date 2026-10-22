Arda Turan'dan Arda Güler sorusuna yanıt! G.Saray ve F.Bahçe...

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turan, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico hakkında konuşurken Arda Güler ile ilgili sözleriyle de dikkat çekti.

GÖNLÜ BARCELONA'DAN YANA

TNT Sports'a röportaj veren Arda Turan, 25 Ekim Pazar günü LaLiga'da oynanacak Real Madrid-Barcelona karşılaşmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski takımına duyduğu sevgiyi dile getiren genç teknik adam, El Clasico'da Barcelona'nın kazanmasını istediğini belirtti.

Turan, karşılaşmayla ilgili düşüncelerini "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." sözleriyle ifade etti.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuşan Arda Turan, genç yıldızla arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetini örnek gösteren Turan, saha dışındaki yakınlıklarının saha içindeki mücadeleye engel olmadığını vurguladı.

Arda Turan, Arda Güler hakkında "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım." diye konuştu.