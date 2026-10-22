SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Arda Turan'dan Arda Güler sorusuna yanıt! G.Saray ve F.Bahçe...

Arda Turan, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico öncesinde tercihini eski takımından yana kullandı. Arda Güler’i kardeşi olarak gördüğünü belirten genç teknik adam, saha dışında dost, saha içinde ise rakip olduklarını vurguladı.

Arda Turan'dan Arda Güler sorusuna yanıt! G.Saray ve F.Bahçe...
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turan, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico hakkında konuşurken Arda Güler ile ilgili sözleriyle de dikkat çekti.

GÖNLÜ BARCELONA'DAN YANA

Arda Turan dan Arda Güler sorusuna yanıt! G.Saray ve F.Bahçe... 1

TNT Sports'a röportaj veren Arda Turan, 25 Ekim Pazar günü LaLiga'da oynanacak Real Madrid-Barcelona karşılaşmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Eski takımına duyduğu sevgiyi dile getiren genç teknik adam, El Clasico'da Barcelona'nın kazanmasını istediğini belirtti.

Turan, karşılaşmayla ilgili düşüncelerini "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." sözleriyle ifade etti.

Arda Turan dan Arda Güler sorusuna yanıt! G.Saray ve F.Bahçe... 2

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖRNEĞİ...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuşan Arda Turan, genç yıldızla arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetini örnek gösteren Turan, saha dışındaki yakınlıklarının saha içindeki mücadeleye engel olmadığını vurguladı.

Arda Turan, Arda Güler hakkında "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım." diye konuştu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyorArsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyor
Yunanistan basketbolunda kaosYunanistan basketbolunda kaos
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Arda Güler fener fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.