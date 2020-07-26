Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor

Medipol Başakşehir'deki kiralık sözleşmesi devre arasında biten ve Barcelona'daki mukavelesinin de sonuna gelen milli futbolcu Arda Turan'ın yuvaya dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan basını, 33 yaşındaki yıldız ismin Galatasaray'a imza atmaktan bir adım uzakta olduğunu yazdı.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı haber portalı, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Kırmızılılar'ın Arda ile prensip anlaşmasına vardığını ve transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacağını duyurdu. Geride kalan sezonda yalnızca 179 dakika sahada kalabilen Arda, gol ya da asist üretememişti.

Altyapısından yetiştiği Cim Bom'dan 2011 yazında ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tutan milli yıldız, burada UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa, La Liga, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nı kazandıktan sonra 2015 yazında 34 milyon euroluk bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.