SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor

Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'deki kiralık sözleşmesi devre arasında biten ve Barcelona'daki mukavelesinin de sonuna gelen milli futbolcu Arda Turan yuvaya dönüyor! İtalyan basını, 33 yaşındaki yıldız ismin Galatasaray'a imza atmaktan bir adım uzakta olduğunu yazdı.

Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor

Medipol Başakşehir'deki kiralık sözleşmesi devre arasında biten ve Barcelona'daki mukavelesinin de sonuna gelen milli futbolcu Arda Turan'ın yuvaya dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan basını, 33 yaşındaki yıldız ismin Galatasaray'a imza atmaktan bir adım uzakta olduğunu yazdı.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı haber portalı, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Kırmızılılar'ın Arda ile prensip anlaşmasına vardığını ve transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacağını duyurdu. Geride kalan sezonda yalnızca 179 dakika sahada kalabilen Arda, gol ya da asist üretememişti.

Altyapısından yetiştiği Cim Bom'dan 2011 yazında ayrılarak Atletico Madrid'in yolunu tutan milli yıldız, burada UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa, La Liga, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nı kazandıktan sonra 2015 yazında 34 milyon euroluk bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirimAleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
Maicon, Galatasaray'a dönüyorMaicon, Galatasaray'a dönüyor
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı

G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

Fırat Gül ile yollar ayrıldı

Fırat Gül ile yollar ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan Galatasaray'a imza atıyor

Arda imzayı atıyor! İtalyanlar açıkladı...

Maicon, Galatasaray'a dönüyor

Maicon, Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kaan Ayhan çalımı

G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı

Caner Erkin'in menajerinden transfer açıklaması

Menajerinden flaş transfer açıklaması

Mario Lemina'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Yıldız isim G.Saray'a veda etti!

Galatasaray; Arda Turan, Caner Erkin, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaştı!

Galatasaray bombaları patlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.