Arda Turan ligde en çok Fenerbahçe'ye kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda lider Başakşehir’e konuk olacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler Teknik Direktör Ersun Yanal ile yakaladığı çıkışı sürdürüp Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.
FENERBAHÇE GALİBİYETLERDE ÜSTÜN
Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper Lig'de 21 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede 10-8'lik Fenerbahçe üstünlüğü bulunurken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile karşılaştığı son altı maçın üçünü kazanan Başakşehir (1 beraberlik, 2 mağlubiyet), daha önceki 11 lig maçında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1 beraberlik, 7 mağlubiyet).
AVCI SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ
Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı (7 galibiyet, 2 beraberlik), tek yenilgisini geçen sezon 2-0'lık skorla Fenerbahçe maçında aldı.
ARDA TURAN EN ÇOK FENER'E YENİLDİ
Barcelona’dan kiralık olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla yenildiği rakibi Fenerbahçe. Turan sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 8 maçın 6’sını kaybederken, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
SAKAT VE CEZALILAR
Süper Lig’de Başakşehir deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Erten Ersu forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan ve Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen Nabil Dirar’ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertlilerde Andre Ayew ise cezası dolayısıyla bu karşılaşmada yer alamayacak.
Yarın saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak.
Roma'da ayrılık resmen açıklandı!
'Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?'
Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...
Yıldırım'dan F.Bahçe'ye ziyaret
Aziz Yıldırım'a şok ceza! Rasim Ozan...
Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi
Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!
G.Saray'dan ayrılık açıklaması!
Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum
İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!
Olcay Şahan'dan flaş karar!
Hasan Şaş'a hakaret etmişti!
Hagi'nin ziyareti ülkeyi karıştırdı! Dev ekibin başına mı geçiyor?
Ve Ozan Kabak açıkladı! Bayern Münih...
Mourinho için şoke eden sözler!
İşte İbrahim Üzülmez'in yeni takımı
Babasını andı, PFDK'lık oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum