Arda Turan ligde en çok Fenerbahçe'ye kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda lider Başakşehir’e konuk olacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler Teknik Direktör Ersun Yanal ile yakaladığı çıkışı sürdürüp Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

FENERBAHÇE GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper Lig'de 21 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede 10-8'lik Fenerbahçe üstünlüğü bulunurken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile karşılaştığı son altı maçın üçünü kazanan Başakşehir (1 beraberlik, 2 mağlubiyet), daha önceki 11 lig maçında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1 beraberlik, 7 mağlubiyet).

AVCI SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı (7 galibiyet, 2 beraberlik), tek yenilgisini geçen sezon 2-0'lık skorla Fenerbahçe maçında aldı.

ARDA TURAN EN ÇOK FENER'E YENİLDİ

Barcelona’dan kiralık olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla yenildiği rakibi Fenerbahçe. Turan sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 8 maçın 6’sını kaybederken, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.