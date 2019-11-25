Arda Turan o anları anlattı: Planlı değil anlık bir olaydı, Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm

Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Arda Turan, Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'le yaşadığı diyalogla ilgili ilk kez konuştu.

Yıldız oyuncu, maç öncesinde Fatih Terim'in elini öperek deneyimli teknik adamla arasındaki buzları eritmişti.

"ANLIK BİR OLAYDI"

Beyaz TV'ye konuşan Arda Turan, "Önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim de “Bu Arda adamın gönlüne de kalbine de girer” açıklamasını yapmıştı.

