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Arda Turan o anları anlattı: Planlı değil anlık bir olaydı, Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.11.2019 10:57 | Son Güncelleme

Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan o anları anlattı. Arda, "Önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm" dedi.

Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Arda Turan, Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'le yaşadığı diyalogla ilgili ilk kez konuştu.

Yıldız oyuncu, maç öncesinde Fatih Terim'in elini öperek deneyimli teknik adamla arasındaki buzları eritmişti.

"ANLIK BİR OLAYDI"

Beyaz TV'ye konuşan Arda Turan, "Önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim de “Bu Arda adamın gönlüne de kalbine de girer” açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan fatih terim Galatasaray başakşehir

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bir Galatasaraylı olarak Mafya bozuntularını Galatasarayda istemiyorum.
bir GALATASARAYLI olarak çok gereksiz bir taraftarmişsin.
Eli silahlı mafya bozuntularını Galatasarayda istemiyoruz.
Futbol bu işte abilerde sinirlenir kardeşlerden sonucta aradan zaman gecince bir şekilde kucaklaşır ikisinde yakışmış
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