Ardahan Belediyesinin kentteki trafik sorununa çözüm çalışmaları

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere, kent merkezinde trafik sorununu yaşadıklarını, bu sorunu ortadan kaldırmak için bazı çalışmalar yapılacağını söyledi.

Çalışmanın ilk aşamasında kentin işlek olan Kongre Caddesi’nin tek yönlü olacağını belirten Başkan Demir, şunları kaydetti; "Şirin ilimizin trafik sorununu bitirmenin gayretindeyiz. Belediye olarak böyle bir çalışmamız var. Söz konusu caddenin, yani Kongre Caddesi’nin Bankalar Kavşağı ile Şehir Stadyumu arası tek yönlü olacak. Buna karar verirken çok yönlü olarak bir çalışmanın alt yapısını önceden oluşturduk. Birçok kesimi dinledik. Ortak nokta bu yönde. Tek yönlü olması dolayısıyla hem cadde hem bağlantılı yollarda trafik daha rahatlayacaktır. Çalışmaya en kısa sürede başlanacak.”

Başkan Demir, Belediye olarak yapılan tüm çalışmaların temelinde Ardahan’ın çıkarı olduğunu, bu nedenle basınında kendilerine yardımcı olmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Demir ayrıca, Ardahan´da ki yerel ve ulusal basın mensuplarına belediye çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

