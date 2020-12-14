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Ardahan Eğitim ve Kültür Derneği Vakıf oldu

ARDAHAN HABERLERİ  | 14.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

2010 Yılında kurulan Ardahan Eğitim ve Kültür Derneği çalışmalarını artık vakıf olarak devam ettirecek.Başta Eğitim - Kültür - Sanat ve Tarih olmak üzere dört temel taş üzerinde kurulan Ardahan Eğitim ve Kültür Derneği 2010 yılında bölgede Eğitim anlamında yaşanmış sorunları dile getirmek amacıyla Ardahan YİBO Mezunları tarafından kuruldu.

Ardahan Eğitim ve Kültür Derneği Vakıf oldu

2010 Yılında kurulan Ardahan Eğitim ve Kültür Derneği çalışmalarını artık vakıf olarak devam ettirecek.
Başta Eğitim - Kültür - Sanat ve Tarih olmak üzere dört temel taş üzerinde kurulan Ardahan Eğitim ve Kültür Derneği 2010 yılında bölgede Eğitim anlamında yaşanmış sorunları dile getirmek amacıyla Ardahan YİBO Mezunları tarafından kuruldu. Ardahan YİBO Derneği bölgede ki Eğitim sistemine il, ilçe ve köylerde projeler üreterek dahil oldu. Bölgede projelerle köy okullarının yanı sıra il ve ilçelerde de proje gerçekleştiren dernek daha sonra adını Ardahan Eğitim ve Kültür Derneği olarak değiştirip gerek bölgede, gerekse Türkiye’nin değişik bölgelerin de 50 ye yakın proje ile otuz beş bine yakın öğrenciye dokundu.
Ardahan Vakfı başkanı Celil Ünlü yaptığı açıklamada, dernek faaliyetlerini artık bundan sonra vakıf olarak yürüteceklerini söyleyerek, çalışmalarımız bundan sonra da aynı gaye ile devam edecektir dedi.

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