YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan ikinci doz aşıda yüzde 75'e ulaşarak "mavi ketegoriye" geçti

Ardahan ikinci doz aşıda yüzde 75'e ulaşarak "mavi ketegoriye" geçti

14.10.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan ikinci doz aşıda yüzde 75'e ulaşarak "mavi ketegoriye" geçti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ikinci doz aşıda hedef nüfusun yüzde 75'inin aşılandığını ve mavi kategoriye geçildiğini bildirdi.

Vali, Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, Ardahan'ın ikinci doz aşıda yüzde 75 ile mavi kategoriye geçtiğini söyledi.

Bu durumun kentte rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Öner, "Bu güzel gelişmenin yanı sıra ciddi vaka artışımız var, mavi kategori bizi aldatmamalı, tedbirlere kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Her zaman dediğimiz gibi yeter ki vatandaşımız bize destek olsun. Demek ki bizler isteyince bu güzel sonucu elde edebiliyoruz." dedi.

Öner, hedeflerinin aşısız kimseyi bırakmamak ve kentte sıfır vakaya ulaşmak olduğunu aktardı.

Çocukların okullarına rahat ve huzurlu şekilde gitmelerini istediklerini ifade eden Öner, "En çok normal hayata dönmeyi istiyoruz. İkinci doz aşıda mavi kategoriye geçmeye çok sevindik. Herkes üzerine düşeni yaptığında güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Her zamanki gibi aşının yanı sıra yine maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Mavi kategoriye geçmemizde emeği olan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, sağlık personeli ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulunduCelaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulundu
Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılarSokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılar
Ardahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulunduArdahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:14
Öğle
12:00
İkindi
15:04
Akşam
17:37
Yatsı
18:56

Ardahan Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Dündar Eczanesi
Merkez
Derman Göle Eczanesi
Gole
Dündar Eczanesi
Merkez
Derman Göle Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.