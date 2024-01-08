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Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava nehir ve gölleri dondurdu

08.01.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle sulak alanlar, nehir ve göller buz tuttu.

Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava nehir ve gölleri dondurdu

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere dere ve göletlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Bazı vatandaşlar, Çıldır Gölü'nde oluşan kalın buz tabakasının yüzeyinde atlı kızakla gezinti ve yürüyüş yaptı

Kura Nehri'nin yüzeyinde de kalın buz tabakası oluştu. Nehrin bungalovlar mevkisinde su akışının altında kalan kayalar buzla kaplandı.

AĞRI

Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, dereler ve Murat Nehri buzla kaplandı, iş yerlerinin camları da buz tuttu.

KARS

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını, battaniye ve halılara soğuktan korumaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kura Nehri Çıldır Gölü Ağrı Kars Ardahan

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