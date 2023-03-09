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Ardahan'da 8 bin 308 öğrenci devletin ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor

09.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Uygulaması" kapsamında Ardahan'da anaokullarında, yatılı ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda öğrenim gören 8 bin 308 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

Kentteki TGİSB Kızılay Anaokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, burada çocuklarla oyun oynayıp ücretsiz yemek uygulamasının işleyişiyle ilgili sorumlulardan bilgi aldı.

Bulut, AA muhabirine, kentte daha önce 4 bin 38 öğrencinin devletin ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığını, şimdi ise bu sayının 8 bin 308'e çıktığını söyledi.

Öğrencilerin hijyen ortamında yemek yediğini vurgulayan Bulut, "Menümüz gayet güzel, çünkü denetimini bizzat yapıyoruz. Yemekler öğretmelerimizin gözetiminde veriliyor. Ardahan'daki öğrencilerimizin yüzde 50'sinden fazlasına bu hizmeti veriyoruz. Velilerimiz memnun, Çünkü çok olumlu tepkiler alıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardahan'a nakledilen öğrencilerin de yemek imkanından yararlandığını vurgulayan Bulut, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan öğrenci yemek

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