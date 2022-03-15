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Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksattı

15.03.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksattı

Ardahan'ın bazı kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

İl genelinde son günlerde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde tipiye dönüştü.

Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Karayolları ekipleri, il geneli kar ve tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Tipi, Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunda da etkili oldu.

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