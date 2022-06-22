Ardahan'da araziye ekili 9 bin 750 kök kenevir imha edildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde araziye ekili 9 bin 750 kök kenevir imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Vera"nın da katılımıyla Yurtbekler köyü mevkisinde kenevir bitkisi ekenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, araziye ekili 9 bin 750 kök kenevir ele geçirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kenevirleri imha etti.



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