YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma ve polisin sıkı takibiyle bulundu

Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma ve polisin sıkı takibiyle bulundu

ARDAHAN HABERLERİ  | 17.10.2020 15:31 | Son Güncelleme

Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma ve polisin sıkı takibiyle bulundu

Ardahan'da çalınan 5 büyükbaş hayvan, jandarma ve polisin çalışmasıyla Kars'ta bulunarak sahibine teslim edildi.

Meşedibi köyünde besicilik yapan Gazi Yılmaz, ahırında kapının kilidi sökülerek 5 büyükbaş hayvanının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalınan hayvanların Kars merkeze götürüldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan jandarma ekipler, çalınan 5 büyükbaş hayvanı İ.M'nin ahırında buldu.

Hayvanlar Ardahan'a getirilerek sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama... Canlı yayında olay itiraf! 'Görmedim' demişti ama...
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Muharrem İnce Erzincan’da
Muharrem İnce Erzincan’da
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı

Ardahan Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:00
İkindi
15:02
Akşam
17:33
Yatsı
18:52

Ardahan Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Göle’de korkunç cinayet
Göle’de korkunç cinayet
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.