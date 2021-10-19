Ardahan'da fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı

Ardahan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık etme", "fuhşa yer temin etme", "cinsel saldırı" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarına karışan kişilerin yakalanması ve bu suçun önlenmesi amacıyla kent merkezindeki 15 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca bazı dijital materyaller ile toplam 168 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

