Ardahan'da kaçak ağaç keserken yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı

Ardahan'ın Göle ilçesinde kaçak çam ağacı keserken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Göle ile Erzurum'un Şenkaya ilçesi arasındaki Karıncadüzü mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kaçak çam ağacı kesildiğini tespit etti.

Ekipler, traktör römorklarına yüklenen ağaçlara el koyarak Göle Orman İşletme Şefliğine teslim etti.

Olaya karıştıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında "Orman Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz