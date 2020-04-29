Ardahan'da kurtlar meradaki 4 büyükbaş hayvanı telef etti

Ardahan'da meraya inen kurtlar, büyükbaş hayvanlardan 4'ünü telef etti, 2'sini yaraladı.

Merkeze bağlı Köprücük köyü merasında Sefer Deli'ye ait büyükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı.

Kurtlar hayvanlardan 4'ünü telef etti, 2'sini de yaraladı. Kurtların saldırısı, olay sonrası meraya giden vatandaşlarca fark edildi.

Köprücük Muhtarı Ayhan Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Sefer amcamız o saatte dışarı çıkmamış. Kimsenin olmayışını fırsat bilen kurtlar hayvanlara saldırmış." dedi.

