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Ardahan’da kurtuluş coşkusu

ARDAHAN HABERLERİ  | 23.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Valilik önündeki törende Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu.

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Valilik önündeki törende Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu. Çelenk sunumunun ardından kutlamalara Kongre Caddesi’nde devam edildi. Vali Masatlı, Belediye Başkanı Demir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Savran halkı selamdı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkan Demir, "Milli Mücadele’nin mimarı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bölgemizin kurtuluşunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Ardahanlı kahramanlarımızı, canlarını vatan ve bayrak için seve seve veren aziz şehitlerimizi, destansı tarihimizin yaşayan abideleri olan kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.
Başkan Demir, ’’19. yüzyılın son çeyreğinde Çarlık işgaline uğrayan Ardahanımız, savaş tazminatı olarak büyük bir acıyla Kars ve Batum sancaklarıyla birlikte Rus idaresine bırakılmıştı. Ardahan için tarihin en hazin sayfaları bu dönemle başlamış, Ardahan halkı 40 yıl al bayrağa hasret yaşamak zorunda kalmıştı. Ne yazık ki Rusların talan ve katliamlarında binlerce Ardahanlı hayatını kaybetmiş, panik halinde kaçmak zorunda kalan yüzlerce kadın, çocuk, yaşlı insanımız da Ardahan Kalesi önündeki ahşap köprü üzerindeyken atılan iki Rus topuyla suya düşerek şehit olmuştur. Bu olaya yakılan ağıtlardan birinde şu dörtlüğe dikkat çekmek istiyorum: ’Ne zamanki Emiroğlu söküldü, Ananın, babanın beli büküldü, Köprüden çol-çocuk suya döküldü, Alındı Ardahan, yanar Osmanlı’. 93 Harbi’yle birlikte Ardahan’dan Anadolu içlerine göçler olmuş, Ruslar yörenin demografik yapısını değiştirmek için farklı etnik ve inanç gruplarından olan insanları Ardahan köylerine yerleştirmiş, bölgede yerel halka büyük baskılar yapmıştır. Bolşevik ihtilalinden sonra düşman yurttan çekilmeye başlayınca bölge 40 yıllık esaretin yaralarını tekrar sarmaya başlamış, Milli Mücadele’nin ilk fişeği de 3-5 Ocak ile 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılan Ardahan kongreleriyle ateşlenmiştir" şeklinde konuştu.
Törende şiirlerin okunmasının yanı sıra halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çeşitli yarışmalarda deceye girenlere ödülleri verildi. Konuşmaların ardından yakılarak şehit edilen Türkler için Yanık Cami Anıtı’na kadar şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Burada şehit edilen Türkler için İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından dualar edildi.

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