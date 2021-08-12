Ardahan'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Ardahan Valiliğince muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Damal ilçesindeki cemevinde düzenlenen programda, okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından oruçlar açıldı.
Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların muharrem ayını tebrik ederek, "Birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü değerlerimizi Yunus Emreler, Hacı Bektaş-ı Veliler, Hazreti Mevlanalardan aldık. Onların Anadolu'muzda oluşturduğu bu kimlik katlanarak, güçlenerek bugünkü birlik, beraberlik ve medeniyetimizi teşkil etmiştir." dedi.
Bu kültür ve birlikteliği bizzat yaşamak adına bir arada olmayı istediklerini belirten Öner, "Bu ülkenin Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, her türlü etnik ve dini yapısıyla medeniyetimizin vazgeçilmez, ayrılmaz, çok değerli parçasıdır. Bu değerlerimiz bizi güçlü kıldı. Bu ay birçok din ve kültür açısından kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
Vali Öner, ayrıca herkese Kovid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.
Programa, Kaymakam Ali Recai Yerlikaya, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ve vatandaşlar katıldı.
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