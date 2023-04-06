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Ardahan’da "Su Verimliliği Eğitim Seferberliği" başlatıldı

06.04.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da ilkokul öğrencilerine su verimliliği ve su tasarrufuna yönelik eğitim verildi.

Ardahan’da "Su Verimliliği Eğitim Seferberliği" başlatıldı

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Merkeze bağlı Çamlıçatak köyü şehit er Gökhan Özdemir ortaokulu öğrencilerine yönelik, su farkındalığı ve su kaynaklarının korunmasının önemi anlatıldı. Etkinlikte, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin tüm insanlığın görevi olduğu belirtildi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut’un katılım sağladığı etkinlikte, katılım sağlayan öğrencilere üzerinde (su) temalı sözlerin olduğu su hediye edildi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Gezegenimizde ki suyun milyarlarca yıldır değişmediğini, ülkemizde ki ilk barajın 3.000 yıl önce yapıldığını söyledi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Su Ekosistemini öğrencilerimize tanıtmak ve suyun önemini anlatmak için burada olduklarını söyleyen Cineviz, ’’Dünyada ki tatlı suyun %1 inin kullanabildiğimizi düşündüğümüzde Su Tasarrufu konusunda sizlere çok büyük görevler düşüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle Ardahan’da su tasarrufu seferberliği başlatıyor, il genelinde ilkokul 4. Sınıf’a kadar tüm öğrencilerimize Su Verimliliği ve Su Tasarrufu Eğitimini vermeyi hedefliyoruz’’ dedi.

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