YURTHABER
  4. Ardahan’da tarihi eser operasyonu

Ardahan’da tarihi eser operasyonu

ARDAHAN HABERLERİ  | 16.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Göle ilçesinde jandarma tarafından durdurulan otomobil ve kargo aracında yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.Ardahan Valiliği İl J.K lığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışmada ilk olarak Batman’dan şahsi otomobil ile ikincisi ise Kayseri’den bir kargo şirketi vasıtasıyla Ardahan’a yüklü miktarda tarihi eser getirileceği bilgisi elde edildi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde jandarma tarafından durdurulan otomobil ve kargo aracında yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Ardahan Valiliği İl J.K lığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışmada ilk olarak Batman’dan şahsi otomobil ile ikincisi ise Kayseri’den bir kargo şirketi vasıtasıyla Ardahan’a yüklü miktarda tarihi eser getirileceği bilgisi elde edildi. Edinilen bilgi çerçevesinde Göle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçe jandarma ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Türbe mevkinde yol kontrolünde durdurulan bir otomobil ile kargo şirketine ait araçta arama yapıldı.
Otomobilde zulalanmış Bizans, İslami, Ortaçağ ve Rus dönemine ait 659 adet sikke, 5 adet mühür ve 3 adet obje olmak üzere toplam 667 (Altı yüz altmış yedi ) adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler A. Ö. ve M. S. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.
Kargo şirketine ait kargo aracında yapılan aramada ise İ.K. isimli şahıs tarafından yabancı uyruklu bir şahıs adına gönderilen kargo kolisi içerisinde çay, makarna, şeker ve un paketlerine gizlenmiş halde Bizans ve Ortaçağ dönemine ait 585 adet sikke, 17 adet yüzük, 7 adet ok ucu, 1 adet mühür, 37 adet obje olmak üzere toplam 647 (Altı yüz kırk yedi ) adet tarihi eser, 50 adet çeşitli ülkelere ait madeni para ele geçirildi.
Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu toplam bin 244 sikke, 17 yüzük, 7 adet ok ucu, 6 mühür, 40 tarihi obje ele geçirilirken son beş aylık dönemde ise toplamda 1992 adet tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler A.Ö ve M.S Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildiArdahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme toplantısı yapıldıVali Mustafa Masatlı başkanlığında Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme toplantısı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Ardahan Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:25
Öğle
12:24
İkindi
14:50
Akşam
17:12
Yatsı
18:37

Ardahan Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Pamuk Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Demir’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Demir’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Nejat akın yılın doktoru seçildi

Nejat akın yılın doktoru seçildi

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

KDV ve KDV tevkifatı nedir?

Donan Çıldır Gölü üzerinde buz hokeyi maçı

Donan Çıldır Gölü üzerinde buz hokeyi maçı

Şampiyon Halis Avşar baba ocağında

Şampiyon Halis Avşar baba ocağında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.