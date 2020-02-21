YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ardahan’dan Muğla’nın ‘Yerel tohum’ çağrısına cevap verdi

Ardahan’dan Muğla’nın ‘Yerel tohum’ çağrısına cevap verdi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.02.2020 22:29 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün ‘Yerel tohum’ çağrısına cevap verdi.Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yerel tohum dağıtımına Türkiye’nin birçok ilinden talep gelmiş ve Ardahan dışında Türkiye’nin 80 iline 23 bin 500 paket, 3 Milyon 525 bin adet yerel tohum dağıtımı gerçekleştirilmişti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün ‘Yerel tohum’ çağrısına cevap verdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yerel tohum dağıtımına Türkiye’nin birçok ilinden talep gelmiş ve Ardahan dışında Türkiye’nin 80 iline 23 bin 500 paket, 3 Milyon 525 bin adet yerel tohum dağıtımı gerçekleştirilmişti. Yerel tohum haberinin basına yansımasından sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile görüşen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan olarak kendilerinin de yerel tohum talep ettiklerini iletti. Ardahan’a da gönderilecek olan yerel tohumlarla Türkiye’nin 81 iline yerel tohumlar ulaşmış oldu.
Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezini Muğla’da kurduklarını ve ürettikleri yerel tohumları tüm Türkiye’ye göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgi ve talebe teşekkür etti.
Başkan Gürün; “Yerel tohum ulusal güç dedik ve ülkemizin en kapsamlı yerel tohum merkezini Muğlamızda kurduk. Ülkemizin 80 iline 3 Milyon 525 bin adet tohum gönderdik. Bu kadar talebi açıkçası bizde beklemiyorduk. Türkiye’nin 80 iline yerel tohumlar Muğla’dan haberimizden sonra güzel ilimiz Ardahan’ın değerli belediye başkanı Faruk Demir başkanım aradı. Ardahan’ın bereketli topraklarına Muğlamızın yerel tohumlarından gönderdik. Böylece ülkemizin 81 iline Muğlamızın yerel tohumlarını göndermiş olduk. Bereketli toprakları ile bir tarım ülkesi olan ülkemizin tekrar üreten, üreten köylüsünü milletin efendisi yapan, kendi kendine yeten, ithal etmeyen bir ülke olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir olarak Ardahan’dan Edirne’ye, Muğla’dan Hakkari’ye vatan topraklarına yerel tohumlarımızın ekilecek olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:41
Öğle
13:25
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mavi Hayat Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.