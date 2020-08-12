Ardahan’ın ürünleri tescilleniyor

Ardahan yöresel ürünleri ile bir bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ardahan TSO lokomotif olmaya devam ederken kentin değerleri tescilleniyor.

Ardahan TSO’nun sahiplendiği tescil sürecinde Ardahan Çiçek Balı, Posof (Badele Elması) Elması, Damal Bebeği gibi coğrafi işaret tescili alınan ürünlerinin yanında tescil süreçleri devam eden Posof Fasulyesi, Ardahan Tel Peyniri, Kavılca Buğdayı tescillenerek, resmi olarak Ardahan ile özdeşleştirilen ürünler arasında yerini almış olacak. Tescil ile birlikte Coğrafi İşaretli yöresel ürünlerin de gündemden düşmediği bir süreçte kentin tescil bekleyen bir çok ürünü için de seferberlik başladı.

Serhat Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı’na başvuran Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Ardahan İlinde Coğrafi İşaret Alma Potansiyeli Olan Ürünlerin Envanterini çıkartıyor. Projesi kabul edilen ve destek almaya hak kazanan Ardahan TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.

Ardahan’ın Ardahan Çiçek Balı, Posof (Badele Elması) Elması, Damal Bebeği gibi coğrafi işaret tescili alınan ürünlerinin yanında tescil süreçleri devam eden Posof Fasulyesi, Ardahan Tel Peyniri, Kavılca Buğdayı gibi önemli ürünleri bulunmaktadır. Proje ile Ardahan ilinde bulunan ve tarihten günümüze gelen yöresel ve geleneksel ürünlerin araştırılarak envanterinin çıkarılması, envanteri çıkarılan ürünlerin tarihsel geçmişi ile bilimsel literatürünün araştırılması, ortaya çıkan veriler doğrultusunda coğrafi işaretleme açısından uygun olup olmadığının mevzuat yönünden incelenmesi yapılarak ve tüm çalışmalar bir kitapçık haline getirilecektir.

Önceki Teknik Destek Program dönemlerinde SERKA ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası başarılı bir iş birliği geliştirerek Posof (Badele) Elması için coğrafi tescili alınmış, Posof Fasulyesi ve Kavılca Buğdayı coğrafi işaret tescil süreçleri başlatılmıştı. Ardahan İlinde Coğrafi İşaret Alma Potansiyeli Olan Ürünlerin Envanter çalışması ile Ardahan’ın yöresel ürünlerinin markalaşması ve Ardahan’a yeni coğrafi işaretli ürünler kazandırılması amaçlanmaktadır.

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Ardahan yöresel ürünlerinin envanterinin çıkarılması için Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile birlikte protokol imzaladıklarını söyledi.

Ardahan’ın özellikle gıda ürünleri ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan il olduğuna dikkat çeken Güven sözlerini şöyle sürdürdü, ’’Ardahan çiçek balı, Posof elması, kavlıca buğdayı ve kaşar peyniri gibi ürünleriyle ülke çapında bilinen marka potansiyelini taşıyan ürünlere sahip bir ilimiz. Biz bu ürünlerin hem marka değerini arttırmak, hem de bu ürünleri tescilleyip gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için çalışmalarımızı Ardahan Ticaret ve Sanayi odası ile birlikte yürütüyoruz. Şuan kavlıca buğdayı ve Posof fasulyesinin coğrafi işaret alma süreci devam ediyor. Bu çalışmalara tamamlandığında elimizde hem envanter çalışması hem de doküman oluşmuş olacak. Hem de gelecekte yapılacak coğrafi işaret alma çalışmalarına altlık oluşturacak nitelikte doküman elimizde hazır bulunacak. Bu şekilde Ardahan’ın potansiyel arz eden ürünlerini belirlemiş, tespit etmiş ve tescil çalışmalarını başlatmış olacağız. İlimizin ekonomisine, tanıtımına ve turizmine hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Çetin Demirci ise, ’’Daha öncede SERKA ile desteklenen çalışmalarımız olmuştu. Biz bu çalışmaları destekliyoruz. Coğrafi işaret potansiyelini geliştirmemiz gerekiyor. Bu potansiyelin farkındayız, kamunun da bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Pandemi sürecinde de gördük ki dünya doğala evriliyor. Ardahan’da da bu doğal gıda potansiyelini ön plana çıkarmamız gerekiyor ve bir envanter oluşturmamız lazım. Yöresel ürünlerimiz ile ilgili coğrafi işaret çalışmasını gelecek kuşaklara aktarmak için yapmamız gerekiyor. Serhat Kalkınma Ajansı’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.



