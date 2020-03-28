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Ardanuç-Geçitli-Ardahan yolu Bilbilan Geçidi'nden itibaren ulaşıma kapatıldı

ARTVİN HABERLERİ  | 28.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Ardanuç-Geçitli-Ardahan yolu Bilbilan Geçidi'nden itibaren ulaşıma kapatıldı

ARTVİN (AA) - Artvin kara yolu ağında bulunan Ardanuç-Geçitli-Ardahan yolu Bilbilan Geçidi'nden itibaren ulaşıma kapatıldı.

Artvin İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Salonunda yapılan toplantılarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için il genelinde alınan tedbirler görüşüldü.

Toplantılarda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de uygulanan tedbirler paylaşıldı.

Yeni alınan tedbirler kapsamında, kamu kurum çalışanlarının il dışına çıkışlarının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İl kara yolu ağında bulunan Ardanuç-Geçitli-Ardahan yolunun Bilbilan Geçidi'nden itibaren kara yolu ulaşımına kapatılacağı ve Karayolları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Kovid-19 tedbirleri Vali Yılmaz Doruk

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