YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ardıç Bozdoğan’a veda etti, Divli göreve başladı

Ardıç Bozdoğan’a veda etti, Divli göreve başladı

AYDIN HABERLERİ  | 14.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Bozdoğan Kaymakamı olarak görev yaparken Aksaray Vali Yardımcılığına atanan Yasin Ardıç ilçeye veda ederken yeni Kaymakam Soner Divli görevine başladı.Yaklaşık bir yıldır Bozdoğan Kaymakamlığı görevini yürüten Yasin Ardıç için Aksaray Vali Yardımcılığına atandı.

Ardıç Bozdoğan’a veda etti, Divli göreve başladı

Bozdoğan Kaymakamı olarak görev yaparken Aksaray Vali Yardımcılığına atanan Yasin Ardıç ilçeye veda ederken yeni Kaymakam Soner Divli görevine başladı.
Yaklaşık bir yıldır Bozdoğan Kaymakamlığı görevini yürüten Yasin Ardıç için Aksaray Vali Yardımcılığına atandı. Kaymakam Ardıç için ilçede veda yemeği düzenlendi. İlçe protokol üyelerinin katıldığı yemekte konuşan Ardıç, "28 Ekim 2019 dan bu yana yürütmekte büyük onur ve gurur duyduğum Bozdoğan Kaymakamlığı görevime, oluşan ihtiyaçtan, devletimizin ve bakanlığımızın tensipleri ile Aksaray Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmemden dolayı veda ediyorum. Bozdoğan’da görev yaptığım yaklaşık 11 aylık süre zarfında Bozdoğanlı hemşehrilerimizle karşılıklı derin bir muhabbet kurduk. Bozdoğan halkı gerçekten çok misafirperver ve samimi bir duruşun sembolüdür. Görev yaptığım süre boyunca Bozdoğan’da çalışmaktan ve Bozdoğan’a hizmet etmekten şeref ve mutluluk duydum. Asil olarak ilk görev yaptığım ilçe olması ve halkımızın teveccühünden dolayı Bozdoğan’ı asla unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Bilmenizi isterim ki gittiğimiz yerde sizler için her zaman açık bir kapı olacaktır. Görev yaptığım süre boyunca ilgilerinden dolayı Başta Bozdoğanlı hemşehrilerim olmak üzere, Bozdoğan için birlikte çalıştığımız herkese teşekkür bir borç bilirim. Allah’a Emanet olun" dedi.Konuşmanın ardından ilçe protokolü tarafından Ardıç’a ilçede görev yaptığı sürenin anısına teşekkür plaketleri takdim edildi.
İlçeden uğurlanan Yasin Ardıç’ın yerine atanan Soner Divli ise görevine bugün itibari ile başladı.

Ardıç Bozdoğan’a veda etti, Divli göreve başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
KOP barajlarında su tutma heyecanı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi
Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi

Aydın Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Çondur Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.