Ardıç Sofrası’na "Altın Karınca Çevre Ödülü"

Beykoz Belediyesi tarafından geliştirilen “Ardıç Sofrası-Topraktan Sofraya, Sofradan Toprağa Bir Sıfır Atık Hikâyesi” Projesi Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) düzenlediği “Altın Karınca Ödülleri 2020” kapsamında çevre ve atık yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Marmara Belediyeler Birliği tarafından yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerini ödüllendirerek tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’ne bu yıl 10 farklı kategoride 381 proje başvurdu. Projelerin akademisyen ve uygulamacıların yer aldığı jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada Beykoz Belediyesi tarafından geliştirilen “Ardıç Sofrası-Topraktan Sofraya, Sofradan Toprağa Bir Sıfır Atık Hikâyesi” Projesi ödüle layık görüldü. Beykoz’da “Sıfır Atık” hedefleri doğrultusunda, temiz ve sürdürülebilir çevre için yürütülen “Ardıç Sofrası” Projesi’yle mutfaklardan çıkan organik yemek atıkları toprak besleyici kompost olarak doğaya dönüyor. Kendi alanında en iyi proje uygulamalarına sahip belediyeler ödüllerine Hilton Bomonti Hotel’de düzenlenen törenle kavuştu. Beykoz’un çevre ve atık yönetimi alanında örnek gösterildiği “Ardıç Sofrası Projesi” yle ilgili konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “İlçemizin eşsiz çevre mirasının korunması, yaşatılması ve geleceğe ulaştırılması için sürdürülebilirlik hedefleriyle yürüttüğümüz çevre ve atık yönetimi hizmetlerinin ödüle değer bulunması ülkemiz ve tüm dünyanın salgın dolayısıyla zor bir süreçten geçtiği bu hassas günlerde gelecek nesillerimiz adına daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya inancımızı güçlendirdi. Marmara Belediyeler Birliği’ne daha güzel ve mutlu kentler için gerçekleştirdiği organizasyon ve ilçemize layık gördüğü kıymetli ödülü için teşekkür ediyorum” dedi.

Kent tarımında kullanılıyor

“Ardıç Sofrası” Projesi kapsamında büyük kompost makinelerinde kolayca işlenen organik yemek ve pazar atıkları, ilçedeki kent tarımı noktaları ile Yücel Çelikbilek Meyve Bahçesi’nde toprakla buluşuyor. “Sofradan Toprağa, Topraktan Sofraya” armağan olan proje sayesinde organik atıkların depolama sorunu ortadan kalkarken, ekonomiye katkı sağlanıyor, kompostla yetişen birçok sebze ve meyve sağlıkla mutfaklara giriyor.

İlçe sakinlerinin de katılım ve ilgi gösterdiği proje kapsamında 2019 yılında 7 ton kompost ürünü elde edildi ve kurumla anlaşmalı tarım sözleşmesi imzalayan çiftçilere dağıtıldı.

Ardıç Kuşu’ndan ilham aldı

Doğanın doğal döngüsü içinde görülebilen bir sıfır atık hikâyesi olarak yürütülen uygulama, ardıç ağacının tohumlarının ardıç kuşunun sindirim sisteminden geçerek toprağa karışması ve yeniden filizlenmesinden ilham aldı. Ardıç kuşu dallarında barındığı ağacın tohumlarıyla beslenirken, sindirim döngüsüyle toprağa karışan tohumu kendisine yeniden yuva ve besin oluyor.