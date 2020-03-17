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Arguvan’da korona virüs önlemi

MALATYA HABERLERİ  | 17.03.2020 18:10 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçe Belediyesi de korona virüs için önlemler alıp çalışmaları yoğunlaştırdı.Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ,Kaymakam Abdullah Şahin, Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Sibel Çağlayan Emir, ilçe çarşı merkezinde dezenfekte çalışmaları takıp dererek esnafları bilgilenirdiler.Arguvan Belediyesi işçileri tarafından vatandaşların yoğun kullandığı çarşı merkezinde dezenfekte çalışmaları yapıldı.Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yaptığı açıklamada, “İlçede korona virüsü hakkında korunmaya yönelik vatandaşları bilgilendirdik.

Malatya’nın Arguvan ilçe Belediyesi de korona virüs için önlemler alıp çalışmaları yoğunlaştırdı.
Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ,Kaymakam Abdullah Şahin, Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Sibel Çağlayan Emir, ilçe çarşı merkezinde dezenfekte çalışmaları takıp dererek esnafları bilgilenirdiler.
Arguvan Belediyesi işçileri tarafından vatandaşların yoğun kullandığı çarşı merkezinde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yaptığı açıklamada, “İlçede korona virüsü hakkında korunmaya yönelik vatandaşları bilgilendirdik. Taksi durağı ve toplu taşıma yapan araç ve esnafları belediye işçileri tarafında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Dezenfekte çalışmasına devam edilecektir ”dedi.
Kaymakam Abdullah Şahin ise, korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirme yaptıklarını ve vatandaşlardan temizlik kurallarına riayet edilmesini istediklerini bildirdi.

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