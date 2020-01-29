YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. "Arı Maya" ve "Köstebekgiller" çocuklarla buluştu

"Arı Maya" ve "Köstebekgiller" çocuklarla buluştu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, TRT Çocuk kanalının kahramanları "Arı Maya" ve "Köstebekgilleri" konuk etti.Çocukların heyecanla izlediği ve takip ettiği Arı Maya ve "Köstebekgiller" çizgi filminin sevilen karakterleri Boyo, Süslü ve Kösteban AVM’de eğlenceli bir güne imza attı.Köstebekgiller ve Arı Maya, minik ziyaretçilere hem eğlenceli anlar yaşattı hem de hayatlarına ışık tutacak bilgiler verdi.Sevimli kahramanlar, iki gün boyunca çocuklara unutamayacakları tatil anıları yaşattı.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, TRT Çocuk kanalının kahramanları "Arı Maya" ve "Köstebekgilleri" konuk etti.
Çocukların heyecanla izlediği ve takip ettiği Arı Maya ve "Köstebekgiller" çizgi filminin sevilen karakterleri Boyo, Süslü ve Kösteban AVM’de eğlenceli bir güne imza attı.
Köstebekgiller ve Arı Maya, minik ziyaretçilere hem eğlenceli anlar yaşattı hem de hayatlarına ışık tutacak bilgiler verdi.
Sevimli kahramanlar, iki gün boyunca çocuklara unutamayacakları tatil anıları yaşattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Başkan Avcı projelerini anlattı

Başkan Avcı projelerini anlattı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:50
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Leyla Eczanesi
Dulkadiroglu
Sarayaltı Eczanesi
Dulkadiroglu
Bilge Eczanesi
Onikisubat
Derman Eczanesi
Onikisubat
Eda Eczanesi
Onikisubat
Mehtap Eczanesi
Onikisubat
Hayat Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ta sanatsal mozaik kursu

Kahramanmaraş’ta sanatsal mozaik kursu

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.