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Arızlı temizlik seferberliği ile kışa hazırlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:05 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile Akpınar Mahallesi konutlarını kışa hazırladı.Geçtiğimiz hafta Şirintepe’den başlayan ve köyleri de kapsam alanı içine alarak devam edecek olan Sonbahara Veda Temizlik Seferberliği çalışmaları için kolları sıvayan İzmit Belediyesi ekipleri, Akpınar Mahallesi konutlarında temizlik işlemlerine devam etti.

Arızlı temizlik seferberliği ile kışa hazırlandı

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile Akpınar Mahallesi konutlarını kışa hazırladı.
Geçtiğimiz hafta Şirintepe’den başlayan ve köyleri de kapsam alanı içine alarak devam edecek olan Sonbahara Veda Temizlik Seferberliği çalışmaları için kolları sıvayan İzmit Belediyesi ekipleri, Akpınar Mahallesi konutlarında temizlik işlemlerine devam etti. Temizlik araçları yardımıyla kaldırımlar ve sokaklar süpürge makinasıyla süpürülürken, yollar köpüklü ve buharlı suyla yıkandı. Otların biçilmesi ve ilaçlama işlemlerini de gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, çok sayıda personel ve ekipmanla Akpınar Mahallesi’ni tertemiz bir görünüme kavuşturdu.
Kasım ayı sonuna doğru Temizlik Seferberliği işlemlerini tamamlayacağını belirten ekipler, tertemiz bir İzmit için vatandaşların da duyarlı olmasını rica etti. Ekipler, parklara, yeşil alanlara ve kamuya açık dinlenme-eğlence alanlarına kabuklu yemiş, izmarit gibi çevreyi kirletecek çöplerin atılmamasını, özellikle yaşanılan pandemi süreci de dikkate alınarak tıbbi atıklarla kirletilmemesi hususunda vatandaşları hassas olmaya davet etti.

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