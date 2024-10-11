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Arjantin basını 'ülkesine dönüyor' demişti! Galatasaray'dan Icardi için resmi açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.10.2024 09:15
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Wanda Nara ile barışması sonrası Arjantin basınında Icardi için ülkesine dönüyor haberleri çıkarken, Galatasaray'dan konuyla alakalı resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Arjantin basını 'ülkesine dönüyor' demişti! Galatasaray'dan Icardi için resmi açıklama geldi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, son oynanan Alanyaspor karşılaşmasının ardından özel uçakla ülkesi Arjantin'e gitmiş ve geçtiğimiz aylarda ayrılık yaşadığı eşi Wanda Nara ile barıştığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.

Bu barışmanın ardından yıldız golcünün River Plate'e transfer olacağı iddialarını beraberinde getirdi. Arjantin basını, Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Icardi'nin River Plate ile anlaşarak ülkesine geri dönebileceğini ileri sürdü.

GALATASARAY'DA AÇIKLAMA GELDİ

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Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulunurken, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Icardi

Galatasaray'da iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi'nin yeni hedeflere ulaşma yolunda çok önemli bir isim olduğuna vurgu yapan sarı-kırmızılı idareci, "Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak"

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