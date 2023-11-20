ARKA SOKAKLAR 650. BÖLÜM İZLE! Kanal D Arka Sokaklar dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu

Arka Sokaklar 650. bölüm izleme ekranı sorgulanmaya başladı. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar 18 sezondur yayınlanıyor. Dizinin 650. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta cuma akşamı ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin yayın günü değişmedi. Arka Sokaklar bu hafta iki yeni bölümüyle birden izleyici karşısına çıkıyor. Arka Sokaklar 20 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de 650. bölümüyle yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar dizisinin 649. bölümünde:

Ekip, uyuşturucularına el koydukları Sado'nun kendilerinden aldığı intikam karşısında şoke oluyor!

Milyonlarca dolarlık uyuşturucuya el koyan ekibimiz Sadullah’ın kanadını kırmıştır; ama Sadullah, intikam almak için çok beklemeyecektir.

Asude oğlunu korumak için ekibimize bir teklifte bulunur. Asude bu kez Sadullah’ı ve Ünal’ı ele vermeye kararlıdır.

Terör hücresi lideri Miran, Dilan’ın intikamını almak için kardeşi Baran’ı kullanıp yeni bir saldırı planlar.

Aylin, Elif’e gün geçtikçe daha çok bağlanmaktadır. Serdar bu durumu Aylin’e yaklaşmak için bir fırsat olarak görür.

Mushab’ın adamı Fazıl, Metin’e kurduğu tuzaktan sonra Şule’nin peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM KONUSU

Arka Sokaklar dizisinin 650. bölümünde:

Rıza Baba şehit haberi ile ekibimizi yıkıyor!

Birce, Sinem ve Alper'in içinde olduğu araba patlamıştır. Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastaneden Rıza Babaya acı haber gelir. Rıza Baba da bu haberi ekibi ile paylaşır. Ekip, şehitlerine ağlarken buna sebebiyet veren terör örgütüne ağır darbeler indirir.

ARKA SOKAKLAR 650. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Arka Sokaklar dizisinin 650. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







