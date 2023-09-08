YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Arkadaşına sinirlendi öfkesini polisten böyle çıkarttı

Arkadaşına sinirlendi öfkesini polisten böyle çıkarttı

08.09.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir olaya müdahale eden polislere küfür ve hakaret ederek tehditler savuran kadın, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arkadaşına sinirlendi öfkesini polisten böyle çıkarttı

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta, sevgili oldukları iddia edilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgilenen ekipler, tartışma yaşayan şahısların mukavemeti ile karşı karşıya kaldı. Taraflardan birisinin polislere ve bekçilere küfür, hakaret ve tehdit dolu sözleri, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Olayın ardından ekiplere mukavemet göstererek küfür ve hakaret eden kadın hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de 2023- 2024 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldıMersin’de 2023- 2024 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı
Çanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildiÇanakkale’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Siirt’in ’Tillo heriresi’ coğrafi işaret aldıSiirt’in ’Tillo heriresi’ coğrafi işaret aldı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:36
Akşam
19:27
Yatsı
20:47

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

Güney eczanesi
Mahmudiye
Alpu eczanesi
Alpu
Selin eczanesi
Tepebasi
Onat eczanesi
Odunpazari
Doruk eczanesi
Odunpazari
Yiğit eczanesi
Tepebasi
Saraç eczanesi
Cifteler
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.