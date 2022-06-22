Arkadaşının boğazını keserek yaralayan sanığın 15 yıl hapsi istendi

Başkentte ormanlık alana birlikte gittiği arkadaşı Hasan K'nin arkasından saldırarak boğazından yaralayan Kadir Ç'nin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kadir Ç. ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca'nın dava dosyasına gelen evrakı okuması, sanık ve avukatının bunlara yönelik beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Görüşte, 13 Nisan 2020'de buluşan ikilinin bir süre sonra araçla İmrahor Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği, Kadir Ç'nin burada ihtiyacını gidermek için araçtan inen Hasan K'yi boğazından bıçakladığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan Kadir Ç'nin, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandığı aktarılan görüşte, adli tıp raporuna göre müşteki Hasan K'nin "kişinin yaşamını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek" durumda yaralandığına dikkat çekildi.

Görüşte sanık Kadir Ç'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, savunmaların hazırlanması için davayı 6 Temmuz'a erteledi.



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